Investita davanti alla sede della Croce Gialla, ferita una donna

ANCONA - Investita davanti alla sede della Croce Gialla in via Ragusa. Paura per una donna di 35 anni, portata a Torrette in codice di media gravità. E’ successo intorno alle 16,40 di oggi, sul posto anche il 118 e la polizia municipale per i rilievi. Dinamica da accertare. La Croce Gialla ha trasportato la donna in pronto soccorso, ma le sue condizioni non sono gravi.