Tragedia in via Gramsci, anziana travolta da un'auto: muore sul colpo

JESI - Una tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi in via Gramsci, all'altezza della casa di riposo. Per cause ancora in fase di accertamento un'anziana è stata investita da una Citroen C3 Aircross condotta da una donna di circa 40 anni. Purtroppo per l'anziana non c'è stato niente da fare. Inutili i soccorsi con il personale del 118 e la Croce Verde che ha tentato invano di rianimarla. Sul posto anche polizia locale e carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO