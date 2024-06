Travolto da un'auto nei pressi della galleria, i soccorritori lo trovano a terra sanguinante

ANCONA - Stava passeggiando lungo via XXV Aprile quando, per cause da chiarire, è stato travolto da un'auto e sbalzato sull'asfalto. L'investito è un 74enne anconetano. E' successo questa mattina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia. L'uomo è stato trovato a terra con una vasta ferita al capo. I soccorritori lo hanno caricato in ambulanza e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.

