Investita poco prima del coprifuoco e sbalzata sull'asfalto: ferita una 57enne

La donna è stata investita da un'auto in via Bruno Buozzi, a Falconara. Sul posto automedica, carabinieri e 118. Ecco cosa è successo

FALCONARA - Una donna di 57 anni è stata investita, intorno le 21.30, in via Bruno Buozzi. A travolgerla un'automobilista che subito dopo l'impatto si è fermato ed ha prestato il primo soccorso. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i carabinieri. La donna è sempre rimasta cosciente ed è stata trasportata con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.