Tragedia sulla strada, investito da un suv: muore un 40enne

Tragedia a Castelfidardo poco dopo le 14. Un uomo di 40 anni di origine albanese, residente fuori regione, è stato investito da un suv alla cui guida c'era un uomo di origine cinese. L'investimento è avvenuto lungo la strada Provinciale 3, all'incrocio con via Concole.

Per lui non c'è stato nulla da fare e, nononstante i soccorsi tempestivi dell'automedica di Castelfidardo e della Croce gialla di Recanati, l'uomo sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono accorsi i Carabinieri per ricostruire la dinamica e per i rilievi di legge.