Choc in strada, donna travolta mentre attraversa: atterra Icaro

E' successo questa mattina, intorno le 9. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportata in ospedale in gravi condizioni

Si trovava lungo viale dei Pini quando è stata travolta da un'auto e sbalzata sull'asfalto. Attimi di paura questa mattina, intorno le 9, a Senigallia nella zona delle Saline.

La donna, 74 anni residente in zona, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e poi trasportata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. A dare l'allarme sono stati gli automobilisti mentre il conducente dell'auto che l'ha travolta era in evidente stato di choc. Le condizioni della donna sono gravi.