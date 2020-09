Non si accorge dell'arrivo di una bici, la centra in pieno: ciclista all'ospedale

Non si è accorta dell’arrivo di un ciclista e l’ha centrato in pieno.

Paura questa mattina nei pressi della rotatoria di via 29 Settembre, all’uscita della galleria San Martino, dove una donna alla guida di un’auto ha investito un uomo in bicicletta. Il 40enne di nazionalità romena è caduto rovinosamente a terra.

Subito è stato allertato il 118, uscito in codice rosso con l’automedica e un mezzo della Croce Gialla. Fortunatamente le condizioni del ciclista non erano così gravi: è stato soccorso e poi portato a Torrette in codice giallo. Sul posto per i rilievi la polizia locale.