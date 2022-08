Viene investito da un’auto, scatta l’allarme: serve l’eliambulanza per un bambino

CERRETO D’ESI- La comunità cerretana ha vissuto un pomeriggio di spavento per quanto accaduto ieri (29 agosto) ad un bambino di 12 anni investito da un’automobile fuori dallo stabilimento dell’Ariston e trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona.

L'allarme è scattato attorno alle 17 in via Dante Alighieri: il piccolo, residente in zona, mentre camminava è stato urtato da una macchina che procedeva in direzione città. Sul posto, oltre all’eliambulanza, è intervenuto il 118 con un'ambulanza partita dall'ospedale di Fabriano, insieme ai carabinieri di Cerreto d'Esi. Il piccolo è in condizioni delicate ma non in pericolo di vita.