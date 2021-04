Urtato da un'auto finisce al pronto soccorso: spavento per un 11enne

Ragazzino di 11 anni in bicicletta viene urtato da un'auto in via Marsala e finisce al Pronto Soccorso del Salesi. E' quanto accaduto oggi nel primo pomeriggio. Intorno alle 15 è intervenuta la Croce Gialla e l'automedica per trasportare il giovane in codice giallo all'ospedaletto di Ancona. Sul posto anche la polizia municipale. La situazione non sembrerebbe destare particolare preoccupazione. Per lui solo un grande spavento.

L'auto l'avrebbe urtato il giovane facendolo finire sull'asfalto. L'11enne ha sbattuto la testa e ha riportato un trauma facciale ed escoriazioni all'occhio destro e al naso ma, per fortuna, è rimasto sempre cosciente.