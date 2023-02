Ancora paura all'incrocio maledetto, incidente nella notte tra due auto: ferito un uomo

ANCONA - Incidente nella notte all’incrocio maledetto. Per cause ancora in corso di accertamento una Dacia Sandero e una Fiat Tipo si sono scontrate a Torrette, all'intersezione tra via Flaminia e via Conca. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, un uomo di 58 anni che è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.

Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza della Croce Gialla, il 118 e la polizia stradale per i rilevamenti e l'accertamento delle responsabilità.