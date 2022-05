Si schianta contro un furgoncino, l'auto è devastata: ci sono due feriti

ANCONA - Frontale nei pressi dello stadio del Conero oggi pomeriggio alle 14. In via Filonzi si sono scontrate una macchina e un furgoncino. A quanto si apprende sarebbero due i feriti: due uomini di 40 e 35 anni.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della locale per i rilievi di legge e i volontari della Croce Gialla di Ancona. A quanto si apprende, mentre il furgone si è fermato dopo l'impatto, l'auto ha continuato la sua corsa per qualche metro riportando così gravi danni alla carrozzeria. Il conducente è stato trasportato a Torrette con un codice di media gravità. Stessa sorte per il guidatore del furgone che è stato estratto dall'abitacolo dopo essere rimasto incastrato dentro e portato anche lui al nosocomio regionale in codice giallo.