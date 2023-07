Perde il controllo della macchina, frontale contro tre auto: incidente da spavento nella notte

ANCONA - Spaventoso incidente nella notte in via di Pontelungo. Intorno all'una una macchina si è schiantata contro altre tre auto che viaggiavano in direzione opposta per cause ancora in corso di accertamento. In ospdedale il conducente del veicolo che ha provocato il sinistro. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotatoria dell'Obi. Sul posto Croce Gialla, 118 e polizia stradale.