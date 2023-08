ANCONA - Frontale in via di Pontelungo ieri in tarda sera, in ospedale due donne. Si tratta di una signora di 90 ann e una di 60. Sul posto 118 e Croce Gialla. Le donne sono state portate in ospedale in condizioni non gravi. Stamattina altro frontale in via Manzoni, in ospedale è finita una donna di 60 anni.