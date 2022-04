Esce di strada e si accartoccia contro un palo: ferito un sessantenne

ANCONA - Incidente stradale in via Pontelungo oggi pomeriggio alle 18.30, davanti all'ex stabilimento Angelini. Per cause in fase di accertamento la conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un paletto di ferro che delimitava la recinzione di un accesso privato.

La squadra dei vigili del fuoco di Ancona, accorsa sul posto, ha immediatamente messo in sicurezza l’area dell’intervento, mentre i sanitari del 118, insieme ai volontari della Croce Gialla di Ancona, hanno prestato le cure necessarie ad un'occupante dell'auto. Si tratta di un uomo di 64 anni trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona in codice giallo. Avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto anche tre pattuglie della polizia locale per i rilievi di legge.