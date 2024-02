ANCONA - Incidente auto-moto oggi pomeriggio all'incrocio tra via Maggini e via Nenni. Ad avere la peggio è stato il centauro, 36enne italiano, portato in ospedale in codice giallo. Sul posto la Croce Rossa e il 118. Rilievi a cura della polizia municipale per la ricostruzione esatta della dinamica.