La macchina si scontra con l'autocarro, vettura devastata: conducente estratto dalle lamiere

TRECASTELLI - Poco prima delle 9 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Annunziata per un incidente stradale tra un'automobile e un autocarro. La squadra di Senigallia ha immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Gli operatori hanno estratto il conducente dell'auto, affidandolo alle cure dei sanitari del 118, presenti anch'essi sul posto. Gli stessi vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli.

La situazione ha richiesto l'intervento della polizia locale, che si è occupata dei rilievi necessari a chiarire le dinamiche dell'accaduto e le responsabilità. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull'incidente o sulle condizioni delle persone coinvolte.