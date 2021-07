Perde il controllo e si schianta contro le auto parcheggiate: era ubriaco

Guida ubriaco e si schianta contro due auto parcheggiate al lato della strada. Denunciato dai carabinieri di Senigallia un 20enne di Montemarciano. Sottoposto a controllo con etilometro è risultato positivo con tasso pari a 1, 52 grammi per litro (il limite è 0,50). Ma questo non è stato l'unico controllo nella città roveresca.

Nella mattinata di venerdì, infatti, i militari hanno denunciato un uomo di origine pachistana senza fissa dimora per porto di oggetti atti ad offendere. E' stato controllato vicino all'ospedale di Senigallia ed è stato trovato in possesso di un cacciavite. Questa notte poi sul lungomare Mameli è stato individuato un gruppo di undici ragazzi tra i 20 e i 26 anni, che si era radunato in spiaggia accendendo un falò e creando un bivacco per la notte. I giovani, tutti provenienti dall'Umbria, sono stati multati per la violazione dell'ordinanza comunale.