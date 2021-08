Il tir si ribalta, l'autista rimane incastrato: atterra l'eliambulanza

Grave incidente a Trecastelli sulla strada provinciale Arceviese, nella zona di Trecastelli, frazione di Passo Ripe. Un camion si è ribaltato alle 14 sulla strada per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Senigallia che hanno estratto l'austista incastrato all'interno del tir. Hanno dovuto tagliare il parabrezza con uno strumento apposito per liberare il camionista. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza del 118 per soccorrere il ferito. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Notizia in aggiornamento