Doppio incidente sulla stessa via, auto tamponata: ragazzo in ospedale

OSIMO – Tamponamento questa mattina in via d’Ancona. Per cause ancora in corso di accertamento, la Renault Clio condotta da un 26 enne osimano si è scontrata contro l’Audi guidata da un 28enne albanese. Quest’ultimo è stato portato al pronto soccorso di Osimo in codice verde. La polizia municipale di Osimo è al lavoro per accertare le cause dell'incidente.

Sempre in via d’Ancona, questa mattina, si è verificato un pauroso frontale tra due vetture: una donna è stata estratta dalle lamiere e portata in ospedale con un codice di media gravità.