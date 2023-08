CASTELFIDARDO - Auto contro camion stamattina lungo la statale all'altezza del Klass Hotel. Per cause ancora in corso di accertamento, la macchina guidata da una donna si è scontrata contro il mezzo pesante. La signora è finita in ospedale, ma non sembra a rischio vita. Strada chiusa per il tempo dei soccorsi e dei rilevi, sul posto 118 e polizia locale fidarsense.