Incidente sulla Statale 76: strada temporaneamente chiusa

Anas comunica che «la strada statale 76 “della Val d’Esino” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Ancona a Jesi (km 63) in provincia di Ancona, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Jesi Est e rientro allo svincolo di Monsano».

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due mezzi pesanti e due autovetture. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.