Schianto sulla Statale 76, il camion si rovescia e finisce nella scarpata

Incidente lungo la Statale 76: un camion si ribalta e finisce nella scarpata. E' successo oggi (2 settembre) alle ore 14 a Jesi, nei pressi dell'uscita Jesi est in direzione Fabriano. I mezzi coinvolti nello scontro sono un furgone e un camion. Quest'ultimo dopo l'impatto si è rovesciato.

Dalle prime informazioni apprese risulta esserci un ferito, trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Torrette. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi incidentati, la Croce Verde di Jesi, l'automedica, la polizia stradale e i carabinieri.

