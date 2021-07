Schianto di notte sulla Flaminia: 24enne in ospedale

Incidente questa notte ad Ancona, in via Flaminia, più precisamente vicino al punto di snodo che porta in via Mattei. Due auto si sono scontrate quasi frontalmente ma le cause dello schianto sono ancora da accertare.

Alla guida di una delle due vetture c'era una ragazza di 24 anni che è stata trasportata al Pronto soccorso di Torrette dall'ambulanza della Croce Gialla di Ancona con un codice di media gravità.