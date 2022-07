Perde il controllo del furgone e finisce fuori strada, l'impatto con lo spartitraffico è violentissimo: donna in gravi condizioni

SENIGALLIA - Grave incidente questa mattina alle 9,30 lungo la strada del Termine. A quanto si apprende la conducente di un furgone, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro lo spartitraffico posizionato lungo la via. L'impatto è stato violentissimo.

Sul posto immediatamente si sono attivate le squadre dei vigili del fuoco, i sanitari del 118 e si è alzata in volo anche l'eliambulanza. Estratta dalle lamiere e priva di sensi, la donna è stata trasportata d'urgenza a Torrette. Non ci sono altri mezzi coinvolti nello schianto. Stando ai primi accertamenti l'incidente si sarebbe verificato in seguito ad un malore della conducente.