Perde il controllo dell'auto, invade la corsia, va a sbattere e poi scappa: scoperta e multata

Stava percorrendo via Borgo Nuovo a Centobuchi di Monteprandone quando, in curva, ha perso il controllo della propria autovettura, ha invaso totalmente la corsia di marcia opposta, si è scontrata quasi frontalmente contro un'altra auto e, infine, si è data alla fuga. In meno di una settimana, la polizia locale di Monteprandone ha rintracciato la responsabile. Si tratta di una giovane residente in un comune della provincia di Ascoli Piceno che è stata multata con 511 euro per diverse violazioni al Codice della Strada. E' responsabile di perdita di controllo del veicolo, circolazione contromano e fuga dopo l’incidente.

L'incidente e le indagini con le telecamere

La vicenda inizia il 2 febbraio quando un giovane residente a Monteprandone, si è presentato al Comando raccontando la dinamica dell’incidente, avvenuto domenica 31 gennaio poco prima delle ore 22, segnalando solo il colore dell’altro veicolo e precisando sia l’entità del danno subìto che ammonta a circa 2 mila euro sia la necessità di ricorrere all’assistenza stradale tramite carro attrezzi per la propria auto. Partendo da questi pochi indizi, gli agenti di Monteprandone hanno verificato i passaggi di tutti i veicoli transitati sotto le telecamere Ocr, cioè quelle con rilevazione ottica della targa, dell’impianto di videosorveglianza del Comune, poste nei varchi d’accesso e d’uscita dal territorio. Dato che in orario notturno le telecamere lavorano con immagini in bianco e nero, per individuare il colore del veicolo fuggito, sono stati visionati anche i filmati delle telecamere ambientali sempre del sistema di videosorveglianza comunale. Da queste immagini sono state estrapolate le targhe di tutti i veicoli di passaggio sul territorio comunale nella fascia oraria dell’incidente e dalla visura presso la banca dati della Motorizzazione civile di Ascoli Piceno sono stati accertati i relativi proprietari ed i loro rispettivi indirizzi. Per individuare il veicolo ricercato i vigili hanno effettuato diversi sopralluoghi, fino a quando sono riusciti ad identificare l'auto che aveva ancora i segni dell'incidente.