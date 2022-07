Pauroso incidente all’innesto con la Statale, l’auto perde una ruota: donna al pronto soccorso 

ANCONA - Incidente all’innesto di via del Barcaglione con la Statale 16, una delle due auto perde una ruota. Donna in ospedale.

L’incidente è avvenuto oggi, sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. A farne le spese, una donna di 53 anni che è stata portata a Torrette dalla Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia della questura, oltre al 118.