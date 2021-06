Scontro tra due auto: una si schianta contro il palazzo delle poste

Sul posto la Croce Gialla di Ancona e la polizia locale per i rilievi di rito. L'auto è finita dritta contro il marciapiede per poi finire la sua corsa contro il palazzo delle Poste centrali

Incidente tra via Piave e via Giannelli oggi intorno alle 13. Nello schianto una delle due auto è finita contro il muro della sede centrale delle Poste centrali. Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno sul marciapiede.



Subito è intervenuta l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona anche se i due rispettivi conducenti, entrambi risultati illesi, hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche una pattuglia della municipale che ha effettuato i rilievi di rito.