Tamponamento al porto, auto danneggiate e feriti: sul posto i soccorsi

ANCONA - Due auto rimangono coinvolte in un tamponamento e un uomo finisce in ospedale. È successo nel pomeriggio di ieri all’interno del porto, dopo l’ingresso del centro città. Per cause ancora al vaglio, una vettura Opel ha urtato una automobile che la precedeva. Lo scontro ha danneggiato i due veicoli e un 54enne è stato portato in pronto soccorso con un codice di media gravità. Il ferito è anconetano. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla.