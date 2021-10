Dopo lo scontro resta intrappolato tra le lamiere: automobilista in ospedale

Incidente ieri sera sulla strada statale Arceviese, ad Ostra Vetere. Per cause ancora da accertare sono rimaste coinvolte nello schianto due auto.

Uno dei due conducenti è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Una volta tratto in salvo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e portato in ospedale. Anche i due veicoli sono stati messi in sicurezza dai pompieri.