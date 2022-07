Il camioncino finisce contro l’auto: disagi al traffico e un ferito in ospedale

OSIMO - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina in via dell’Industria ad Osimo. Per cause ancora da chiarire un camioncino si è scontrato con una macchina all'altezza del McDonald's. A quanto si apprende un uomo è stato portato con l'ambulanza all'ospedale regionale di Torrette.

Sul posto il personale del 118 e la polizia locale di Osimo. Inevitabili i disagi al traffico. Le operazioni sono ancora in corso.



Servizio in aggiornamento.