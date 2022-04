Con la moto fuori strada: feriti marito e moglie

OSIMO - Marito e moglie in sella alla moto finiscono fuori strada in via Costa del Borgo, ad Osimo. La coppia, lui 61 anni e lei di 59, per cause ancora da accertare sono finiti fuori strada colpendo il cordolo del marciapiede. L’incidente è avvenuto alle 14,45 circa.



Entrambi sono rimasti feriti nell'urto e sono stati trasportati all'ospedale di Torrette in codice giallo per le contusioni e le fratture riportate con le ambulanze della Croce Gialla di Camerano e l'infermieristica di Loreto.

Sul posto una pattuglia della Polizia Locale il cui equipaggio ha prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo delle ambulanze ed ha poi proceduto a chiudere la strada al traffico per consentire i soccorsi e ad effettuare i rilievi di legge.