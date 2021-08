Perde il controllo dell'auto e si ribalta: soccorsa una donna

L'incidente è avvenuto alle 13,15 in via Flaminia Seconda, ad Osimo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri

Schianto all'ora di pranzo in via Flaminia Seconda, ad Osimo. Per cause ancora da accertare una donna, 70enne osimana, alla guida dell'auto ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Osimo con un'autobotte e hanno estratto la ferita dalle lamiere. Per farlo hanno usato tecniche specifiche, aprendo il portellone posteriore del mezzo. Poi la donna, che da quanto trapela sarebbe rimasta sempre vigile e cosciente, è stata affidarla ai sanitari del 118 per le cure del caso. E' stata trasportata all'ospedale di Torrette. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.