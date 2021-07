Schianto tra due auto: un uomo finisce all'ospedale

Nuovo incidente in via Conca. Sul posto la Croce Gialla e i vigili per la gestione del traffico

Ennesimo incidente stradale in via Conca a Torrette. Due i veicoli coinvolti nello schianto. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha portato al pronto soccorso un uomo di 55 anni. Ha riportato un trauma alla regione cervicale.

Le sue condizioni per fortuna non sono gravi e non destano particolare preoccupazione. Per la gestione del traffico anche la polizia locale intervenuta con una pattuglia.