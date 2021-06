Schianto tra due moto in curva: due persone a Torrette

Terribile frontale tra una moto e uno scooter in curva, nella zona del parco Belvedere Posatora, all'altezza della rotatoria che porta al Cus Ancona (GUARDA IL VIDEO). L'impatto è avvenuto intorno alle 8.00 di questa mattina. Sul posto è intervenuta per prima la Croce Gialla di Ancona poi seguita dalla Croce Rossa, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno contribuito, nel giro di una mezzora, a ristabilire il traffico regolare sulla strada.

Secondo le prime informazioni riguardanti la dinamica, uno dei due motociclisti - quello più giovane di appena diciotto anni - avrebbe effettuato un sorpasso ad un'auto in curva per poi ritrovarsi improvvisamente di fronte all'altro mezzo che proveniva spedito dalla corsia di marcia opposta. Di lì lo schianto che inizialmente aveva fatto pensare al peggio vista la durezza dell'impatto. Lo scooter, terminato a bordo strada, ha poi preso fuoco rendendo necessario l'intervento dei pompieri. I due centauri,sono stati trasportati in codice rosso avanzato all'ospedale di Torrette. Il diciottenne non è in pericolo di vita ma avrebbe riportato una grave lesione alla gamba.