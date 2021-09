Tragedia sulla Statale: è morto l'anziano che guidava l'auto

Non ce l'ha fatta Giorgio Pelosi. Il 90enne, coinvolto nel tragico frontale di venerdì sulla Statale tra Porto Recanati e Loreto, è morto all'ospedale di Torrette. In quello schianto aveva perso la vita sul colpo l'agente di polizia penitenziaria 38enne Antonio Cariello.

L'anziano era stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale in eliambulanza. Con lui in auto c'era la miglie di 88 anni, che si trova attualmente nel nosocomio regionale in condizioni gravi ma stabili. La salma del 90enne è a dispozione dell'autorità giudiziaria mentre i funerali non sono stati ancora fissati.

Il corpo di Antonio, invece, è stato restituito alla famiglia e l'ultimo saluto si terrà domani, 7 settembre, alle 11 nella chiesa dell’Immacolata Concezione a Camerano.