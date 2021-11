L’auto va fuori strada e finisce contro un albero: muore un uomo

Tragico incidente ieri pomeriggio, alle 16,30 circa, nella località di San Lorenzo nel comune di Apiro, lungo la Strada Provinciale Apirese.

A quanto si è appreso il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero. La squadra dei vigili del fuoco di Tolentino e di Apiro sono intervenuti sul posto con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dalle lamiere. Tre persone sono state trasportate all'ospedale: due donne in codice rosso all'ospedale di Torrette e una in codice giallo a Jesi. Purtroppo un anziano di 92 anni è morto nello schianto. Era seduto accanto al conducente e stava tornando a casa dopo essere stato accompagnato ad una visita da figlia, badante e un altro familiare. L'impatto contro la grossa quercia sarebbe stato tremendo. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118, l'automedica di San Severino, la Piros di Apiro, la Croce Verde di Cupramontana.

I pompieri hanno provveduto successivamente alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri.