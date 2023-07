Tamponamento in autostrada, un morto e un ferito grave

ANCONA – Un autocarro tampona una vettura in autostrada, c'è un morto. Si tratta di un uomo, di 75 anni. Gravemente ferito un altro occupante della stessa automobile. E' una donna, di nazionalità rumena, di 61 anni. E' stata portata all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto attorno alle 18, lungo il tratto tra i caselli di Ancona nord e Montemarciano, in direzione nord. Nel tamponamento sono state coinvolte altre due vetture e ci sono stati altri due feriti lievi, uno solo andato in ospedale a Senigallia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e la polizia autostradale che poco prima delle 20 stava ancora attendendo di riaprire la carreggiata alla circolazione, interrotta per permettere i rilievi dell'incidente. La vettura tamponata è una T-Cross Volkswagen.

(servizio in aggiornato alle 21)