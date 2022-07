Una macchina e un furgone si scontrano: ci sono due feriti in ospedale

MAIOLATI SPONTINI - Incidente oggi verso le 12,30 sulla strada della Boccolina. A scontrarsi una macchina e un furgone. I rispettivi codnucenti, un uomo di 53 anni e uno di 49, sono rimasti feriti.

Sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Castelplanio e trasportati all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice giallo. Uno dei due avrebbe riportato dei tagli alla testa in seguito all'impatto. Inevitabili i disagi al traffico con la strada chiusa in entrambe le direzioni per circa un'ora. Sul posto per i rilievi di legge anche i carabinieri di zona.