Caos in strada, tragico schianto sull'Adriatica: c'è un morto

L'incidente ha coinvolto 4 auto e una moto. Sul posto i vigili del fuoco di Osimo e il 118. Traffico in tilt e strada chiusa

Fatale incidente sulla strada statale 16 Adriatica. Lo schianto, per cause ancora da accertare, è avvenuto al chilometro 321, all'altezza di Loreto, e ha coinvolto 4 auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Osimo in collaborazione con i sanitari del 118. Sono state estratte dalle lamiere due persone ferite. Una terza persona, invece, non ce l'ha fatta ed è morta sul colpo. Si tratta del conducente alla guida della moto.

Si è alzata in volo anche l'eliambulanza del 118. I feriti, in gravi condizioni, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Inevitabilmente la viabilità ne ha risentito. Al momento la strada è chiusa al traffico. Sul posto per gestire il traffico e ricostruire la dinamica dello schianto anche la polizia locale, la stradale e i carabinieri.