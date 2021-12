Dopo lo schianto l'auto si ribalta: due persone in ospedale

Incidente a Jesi in via Piave oggi pomeriggio alle 16,45. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra loro ed una delle due si e rovesciata lungo la carreggiata. Due degli occupanti dei mezzi sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi è intervenuta sul posto e ha provveduto a delimitare e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento in quanto una delle due auto era alimentata a metano. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge.