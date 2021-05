Scontro tra due auto: coinvolto anche un neonato di 5 giorni

Incidente a Jesi, tra via Raffaello Sanzio e via San Francesco. Dentro una delle due auto coinvolte nello scontro c'è un neonato di 5 giorni. Grosso spavento per i genitori del bambino che oggi, a Jesi, si trovavano in uno dei mezzi che sono andati a sbattere verso le 13.

Le persone coinvolte, compreso il piccolo, sono state trasportate dall'ambulanza della Croce Verde all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Dunque nessuno sembrerebbe per fortuna in pericolo di vita.