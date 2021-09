Incidente tra due auto, atterra l'eliambulanza: un ferito gravissimo

Incidente stradale oggi pomeriggio alle 17 a Jesi, in viale papa Giovanni XXIII, vicino parco Manzoni. Per cause ancora in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati. Si tratta di una Volkswagen Up e di una Bmw Serie 3.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Verde, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le prime informazioni riportano di un ferito gravissimo, un anziano jesino di 77 anni, che ed è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette. E' atterrata anche l'eliambulanza di Torrette.

All'interno della Bmw Serie 3 erano presenti due persone, presumibilmente mamma e il figlio di 15 anni, di origine nordafricana, portati uno in codice giallo e un altro in codice verde all'ospedale. La polstrada sul posto per regolare il traffico. Viale Papa Giovanni XXIII è al momento chiuso al traffico nella carreggiata dell’incidente per consentire i rilievi.

