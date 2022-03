Incidente fuori dalla galleria: 30enne ferito in ospedale

ANCONA - Incidente oggi pomeriggio subito dopo l’uscita dalla galleria Risorgimento, in via Giannelli. A scontrarsi una Jeep e una Fiat Panda. La dinamica dello schianto è ancora da accertare ma ad avere la peggio è stato un 30enne, alla guida dell’utilitaria, rimasto ferito nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autobotte per mettere in sicurezza l'area. Presente anche la polizia municipale per i rilievi di legge e l’equipe della Croce Gialla di Ancona. Il ragazzo è stato soccorso dai militi e trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.