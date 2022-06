Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: paura per una donna

SERRA DE' CONTI - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio per un incidente stradale.

Coinvolta una sola auto che è uscita di strada finendo nel campo sottostante. La squadra sul posto si è occupata della messa in sicurezza dell’auto coinvolta. Sul posto il 118 ed è intervenuta anche l'eliambulanza. A finire in ospedale una donna, conducente dell'auto, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Senigallia.