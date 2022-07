Perde il controllo della moto e finisce in un dirupo: così è morto Gianmarco Michelangeli

FABRIANO - Terribile incidente verso le 2,30 del mattino. A perdere la vita un centauro di soli 31 anni, Gianmarco Michelangeli. L'uomo si trovava in sella alla moto strada che da Fabriano conduce ad Argignano quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo ed è finito in un dirupo. Il giovane stava facendo rientro a casa quando è schizzato via dalla moto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Il 31enne è apparso subito in condizioni disperate e ogni tentativo di salvarlo è stato vano. La salma è stata trasferita all'obitorio di Fabriano mentre la moto è stata recuperata dai vigili del fuoco. A stretto giro di posta il corpo di Gianmarco sarà riconsegnata ai familiari per l'apertura della camera ardente e la fissazione dei funerali.