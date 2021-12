Incidente sulla Flaminia, coppia di anziani all'ospedale

Incidente oggi pomeriggio verso le 18,30 sulla via Flaminia. Una Fiat Punto si è schiantata all'altezza della biforcazione con via Mattei impattando contro il guardrail. A bordo dell'auto c'erano due anziani, un uomo di 83 anni alla guida e una donna, seduta accanto, di 80 anni.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto il personale del 118 con l'automedica di Ancona Soccorso, due ambulanze una della Croce Gialla di Ancona e una di Falconara, i vigili del fuoco e la polizia locale. I due feriti sono stati trattati sul posto e trasportati al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. Gli agenti della municipale hanno regolato il traffico. I veicoli diretti verso la stazione sono stati inizialmente deviati in direzione di via Mattei. Attualmente il veicolo incidentato è stato rimosso dalla strada e il traffico è ritornato già alla normalità.