Esce di strada e si schianta contro un albero: 57enne in ospedale

Sul posto i vigili del fuoco di Osimo, i carabinieri di Offagna e gli operatori del 118. Si è alzato in volo Icaro per soccorrere l'uomo

Attimi di paura oggi pomeriggio a Filottrano. Un uomo di 57 anni ha sbandato per cause ancora da accertare ed è finito con la sua auto contro un albero in via Imbrecciata, rimanendo

A liberarlo la squadra dei vigili del fuoco di Osimo intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118. Il 57enne è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto per effettuare i rilievi anche una pattuglia dei carabinieri di Offagna.