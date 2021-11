Si schianta con l'auto contro un albero: grave una donna

Finisce con l'auto contro un albero: grave un'anziana. E' accaduto questa mattina dopo le 10 lungo la Provinciale 16, tra Fabriano e Sassoferrato. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento ma lo schianto sarebbe avvenuto in un momento di particolare pioggia intensa.

Sul posto è intervenuta subito l'equipe del 118. La donna è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco per soccorrerla. Intanto dall'ospedale regionale si è alzata in volo l'eliambulanza. L’anziana è rimasta sempre cosciente durante i soccorsi ed è stata trasportata a Torrette in codice rosso con un trauma toracico. Non sarebbero stati coinvolti altri mezzi o pedoni nell'incidente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.