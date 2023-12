Incidente di Urbino, i messaggi di cordoglio delle istituzioni

URBINO – Il day after della tragedia consumatasi sull’asfalto della Strada Statale 73 bis, a metà della galleria Ca’ Gulino, è nel segno dell’incredulità e delle lacrime, per quell’attimo che ha visto quattro vite spezzarsi. Resta il dolore di una comunità, della grande macchina dei soccorsi sempre in prima linea nel prestare aiuto, per una tragedia consumata nel primo pomeriggio di un giorno come tanti, trascorso come di prammatica ad assistere chi ha bisogno di cure. Si susseguono i messaggi di cordoglio, tra cui anche quello del Ministro della Salute, Orazio Schillaci: «Sono profondamente addolorato per il terribile incidente tra un pullman e un'ambulanza che si è verificato nelle Marche, in cui hanno perso la vita operatori sanitari e un paziente che erano a bordo dell'ambulanza coinvolta. Ai familiari delle vittime rivolgo il mio sincero cordoglio. A loro e ai colleghi dell'azienda Pesaro Urbino, sempre pronti a svolgere il proprio dovere in soccorso delle persone, va tutta la mia vicinanza».

"Sono profondamente addolorato per il tragico incidente avvenuto nel pomeriggio a Urbino – scrive in una nota il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli – è una tragedia che ci sconvolge e lascia tutti senza parole. Mi stringo al dolore delle famiglie delle vittime e dei colleghi del sistema sanitario». «Siamo profondamente addolorati per la perdita dei nostri operatori in questo tragico incidente – commenta la Direzione Generale dell’Ast di Pesaro Urbino – persone che hanno dedicato la loro vita alla comunità e ai pazienti. Siamo vicini alle famiglie dei nostri colleghi e del paziente che ha perso la vita».

«L’incidente stradale accaduto ad Urbino in cui hanno perso la vita quattro persone a bordo di un'ambulanza – dichiara in un comunicato l’Ufficio Stampa del Sindacato Medici Italiani – rappresenta un grande lutto per tutta la comunità medica e per il territorio marchigiano. Le cause dell’incidente ovviamente si dovranno accertare, ma risulta essere enorme il numero dei feriti e dei morti in Italia e nelle Marche, a causa degli infortuni sul lavoro. È una situazione ormai drammatica, occorrono politiche di prevenzione più stringenti in grado di bloccare questo stillicidio. Il Sindacato Medici Italiani è vicino alle famiglie dei colleghi e delle altre vittime di questa tragedia».