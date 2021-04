Perde il controllo e si schianta contro un albero: 54enne all'ospedale

Terribile incidente stradale poco prima delle 13 in via Torre a Cupramontana. Per cause in fase di accertamento la conducente dell'auto, una donna di 54 anni, ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro un albero di gelso. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4, ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre dalle lamiere la conducente incastrata all'interno dell'abitacolo. La donna, che non sembrerebbe in pericolo di vita, è stata stata trasportata con l'eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona. Successivamente i pompieri hanno messo in sicurezza l'area.



